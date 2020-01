Nacer Chadli spuit mist over toekomst bij Anderlecht en nationale ploeg: “Stoppen bij Rode Duivels na EK? We zien wel”

Stel dat Nacer Chadli (30) straks Play-off 2 speelt met Anderlecht, ondermijnt dat dan zijn kansen op het EK in juni? En wat betekent dat voor de toekomst van de Monaco-huurling? Blijft Chadli ook Rode Duivel na Euro 2020? Veel vragen en concrete antwoorden wil hij nog niet geven: “Ach, ik leg mezelf geen druk op.”

“Wat de EK-selectie betreft ben je nooit zeker van je plekje”, aldus Chadli. “Het zal een strijd zijn om in de Jupiler Pro League elke week te tonen dat ik bij de 23 hoor en het niveau heb. Het belangrijkste is dat ik fit blijf en veel matchen na elkaar kan spelen. Ik hoop dat dat regelmatig terugvallen in een blessure nu definitief achter mij ligt, maar dat zijn de gevaarlijkste momenten. Als je denkt dat er je niets meer kan overkomen, is die volgende kwetsuur daar opeens.”

“Ach, ik leg mezelf geen druk op. Ik focus op mijn eigen prestaties en dat is de enige manier om Play-off 1 te halen. Als elke speler het maximum uit zichzelf haalt en zelfkritisch is, bereikt hij het hoogste niveau en dan kan hij ook ploegmaats helpen.”

“Ik sluit niets uit”

Of dat volstaat om Club te kloppen, valt af te wachten. Als RSCA Play-off 2 speelt, lijkt het ons trouwens ondenkbaar dat de Monaco-huurling bij Anderlecht blijft. Er staat geen aankoopoptie in zijn contract, zijn loon is duur en er lonken al Amerikaanse en Arabische clubs. Met PO2-matchen tegen pakweg Virton op zaterdagavond zal paars-wit Chadli niet kunnen overtuigen.

“Dat beslis ik pas na het seizoen. Ik sluit niets uit, maar weet dat ik nog bij verschillende clubs titularis kan zijn. Een terugkeer naar Monaco is ook niet ondenkbaar. Ik heb er nog één jaar contract en er is veel veranderd. Kort voor of na het EK beslis ik wel.”

Want wie weet wordt het EK wel het laatste grote tornooi van Chadli. Hij is nu 30 jaar en misschien stopt hij dan bij de Duivels. “Ik heb daar mijn idee over, maar dat deel ik nog niet”, besluit hij. “Of ik stop als België Europees kampioen wordt? Ik weet het niet. We zien wel.”