KAART. Technische problemen met trajectcontroles binnenkort definitief van de baan: hier zal je gecontroleerd worden

Er is een oplossing in de maak voor de technische problemen met trajectcontroles. De federale politie heeft nieuwe software besteld, waardoor de problemen met de zogenaamde ‘connectoren’ definitief van de baan zouden moeten zijn. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van senator en Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V).

Begin 2019 doken er problemen op met verschillende trajectcontroles in Vlaanderen. Na de installatie van een reeks trajectcontroles bleken heel wat van die controles niet te werken omwille van technisch problemen met de ‘connectoren’. Die connectoren zijn nodig om de foto’s van snelheidsovertredingen naar het gewenste formaat te converteren. Toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) reageerde misnoegd op de problemen en stelde voor om vanuit Vlaanderen zelf connectoren aan te kopen.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zullen de problemen echter binnenkort van de baan zijn. In een antwoord op een vraag van Martine Fournier zegt de CD&V-minister dat de federale politie in 2019 een nieuwe software heeft besteld. Die nieuwe software werkt niet meer op het model van de connectoren. Volgens De Crem heeft het nieuwe systeem een reeks voordelen. Zo wordt gewerkt met een centraal systeem voor alle gewestelijke verwerkingscentra en draait het systeem op een modernere ‘web-based’ oplossing.

“De nieuwe verwerkingssoftware werd in 2019 besteld en zal gefaseerd worden ontwikkeld en opgeleverd, dit met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de verwerkingen van de potentiële overtreders”, klinkt het. Bedoeling is dat alle functionaliteiten van de nieuwe software in het eerste kwartaal van 2020 zijn opgeleverd.

