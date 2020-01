Nill De Pauw is plots vrije speler nadat contract in Turkije werd ontbonden: wie haalt de flankaanvaller binnen?

Rizespor heeft donderdag het contract van Nill De Pauw ontbonden. De 30-jarige flankaanvaller was sinds afgelopen zomer aan de slag bij de Turkse eersteklasser en had er nog een overeenkomst voor anderhalf seizoen.

Het was voor De Pauw zijn tweede buitenlands avontuur na eerder twee seizoenen bij het Franse EA Guingamp (2015-2017). Zijn passage in Turkije was geen succes met acht officiële duels in de heenronde voor Rizespor, waarin hij twee assists gaf. Zijn team staat na zeventien speeldagen in de Turkse Süper Lig op de twaalfde plaats.

De Pauw won twee keer de Belgische beker met Lokeren. Foto: BELGA

De in Congo geboren De Pauw speelde in België bij Lokeren (2008-2015) en Zulte Waregem (2017-2019). Met de Waaslanders won hij twee keer de Beker van België (2012 en 2014) en speelde hij twee Europese campagnes. In totaal kwam De Pauw tot liefst 218 officiële duels voor Lokeren.