Voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek komt in raad van bestuur van VRT

Lynn Wesenbeek, voormalig nieuwsanker bij VTM, krijgt van Open VLD een zitje in de raad van bestuur van de VRT, zo meldt De Tijd donderdag.

Vrijdag beslist de Vlaamse regering over de nieuwe raad van bestuur van de openbare omroep. Alle coalitiepartners moesten daarvoor hun kandidaat al doorgeven aan minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Wesenbeek werd naar voren geschoven door Open VLD.

Lynn Wesenbeek werd in 1987 verkozen tot Miss België, maar verwierf vooral bekendheid door haar periode bij VTM. Van bij de start, in 1989, was ze een van de gezichten van de commerciële omroep. Ze presenteerde onder meer de programma’s ‘De nu of nooit show’, ‘Love letters’ en ‘Waagstuk’. Tussen 2004 en 2012 was ze ook een van de nieuwsankers. Na haar vertrek bij VTM was ze onder meer nog te zien op Kanaal Z. Vorig jaar stapte Wesenbeek in de politiek: ze werd voor Open VLD lijstduwer bij de Europese verkiezingen.

