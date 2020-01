Verdachte bendeleden in zaak van ‘verkocht meisje’: “Ze had geen bewakers om haar te gijzelen, wel om haar te beschermen”

In de zaak van het minderjarige Franse meisje dat in Ukkel werd opgesloten en zich moest prostitueren, ontkennen verschillende verdachten de aantijgingen. “Dat meisje? Nooit gezien hoor”, zegt de advocate van de man die door de politie nochtans aangeduid wordt als hoofdbewaker. Inmiddels zijn al acht bendeleden aangehouden in deze onwaarschijnlijke affaire.

Eén maand lang werd het Franse meisje R., dat thuis was weggelopen, vastgehouden in verschillende panden in Ukkel. Haar vriendje had haar aan de Brusselse bende “Fioul Gang” verkocht voor 2000 euro. Die ...