Dries Mertens traint nog steeds apart en lijkt nog steeds op de sukkel

De thuiswedstrijd van zaterdag van Napoli in de Serie A tegen Fiorentina lijkt te vroeg te komen voor Dries Mertens. De Rode Duivel sukkelt nog steeds met de adductoren en trainde donderdag opnieuw individueel.

Mertens speelde voor het laatst voor Napoli op 22 december tijdens het uitduel bij Sassuolo (1-2). Hij viel toen een kwartiertje voor tijd in. Sindsdien blijft het opvallend stil rond de aanvaller. Begin januari liet Mertens zich in België behandelen aan een adductorenletsel en miste hij de topper tegen het Inter van Romelu Lukaku. Maar een week later is de Rode Duivel nog steeds niet klaar voor de groepstrainingen.

Italiaanse media meldden dan ook dat coach Gennaro Gattuso niet op Mertens rekent voor de thuiswedstrijd zaterdag tegen Fiorentina (om 20u45). Een week later, op 26 januari, staat de clash met Juventus op het programma.

Ook Koulibaly onzeker

Ook het aantreden van verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) blijft onzeker. De Senegalees trainde net als Mertens individueel. Koulibaly sukkelt al sinds eind december met de dij.

Napoli, vicekampioen in Italië in 2013, 2016, 2018 en 2019, kende een erg teleurstellende heenronde en ook het nieuwe jaar begon niet goed voor de blauwhemden. Napoli verloor de voorbije twee weken achtereenvolgens van Inter (1-3) en Lazio (1-0) en is momenteel elfde in de Serie A met een achterstand van liefst 24 punten op koploper Juventus.