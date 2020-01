Premier van Lesotho bereid tot ontslag na inbeschuldigingstelling van moord op zijn vrouw

De premier van Lesotho, Thomas Thabane, die beschuldigd wordt van betrokkenheid bij de moord op zijn eerste vrouw, is bereid om op te stappen. Dat werd donderdag bij zijn partij vernomen.

“Thabane heeft zijn beslissing om zijn functies binnen de regering neer te leggen dinsdag meegedeeld aan de regering, en woensdag aan de leden van zijn partij”, zei Montoeli Masoetsa van de partij ABC. “De precieze datum van zijn vertrek ligt nog niet vast, maar het zal binnenkort zijn.”

Al enkele dagen vragen zowel zijn eigen partij als de oppositie om het ontslag van de 80-jarige Thabane, omdat hij het onderzoek naar de moord op zijn eerste vrouw zou dwarsbomen. Lipolelo Thabane (58) werd 2,5 jaar geleden doodgeschoten door onbekende aanvallers, twee dagen voor haar man de eed zou afleggen voor zijn tweede ambtstermijn als premier.

Op het moment van haar dood stonden Lipolelo en Thomas Thabane op scheiden. Hij had toen al een relatie met zijn huidige echtgenote, Maesaiah Thabane. De twee vrouwen waren in een juridische strijd verwikkeld over wie de first lady mocht zijn, en de rechter had in het voordeel van Lipolelo Thabane beslist.

De zaak werd weer actueel nadat politiebaas Holomo Molibeli premier Thabane er vorige week in een brief van beschuldigde betrokken te zijn geweest bij de moord. Dat wist hij door telefoontaps, die aantoonden dat hij op de plaats delict was.

Maesaiah Thabane moest zich op 10 januari melden voor een verhoor over de zaak, maar is onvindbaar. De autoriteiten voerden donderdag een klopjacht op haar.