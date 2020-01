Twintiger opgepakt voor moord op Vlaamse pater in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is begin deze week de Vlaamse pater oblaat Joseph “Jeff” Hollanders (83) vermoord aangetroffen.

De politie van het Zuid-Afrikaanse Bodibe heeft woensdagavond een 23-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de Vlaamse pater Joseph “Jeff” Hollanders (82) zondag vermoord te hebben in in Bodibe. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse Maroela Media donderdag gemeld onder aanhaling van de plaatselijke politiewoordvoerder Adéle Myburg.

De vermoorde oblaat uit Meeuwen (Oudsbergen) werd maandag in zijn pastorij in Bodibe, in het noordwesten van het land, aangetroffen. Zijn handen en voeten waren vastgebonden en de pater, die al 55 jaar in Zuid-Afrika werkzaam was, had een koord om de hals.

De gsm van de pater was in het bezit van de verdachte die in zijn woning in Bodibe werd gearresteerd. De politie was hem via telefonieonderzoek op het spoor gekomen. Vrijdag verschijnt de twintiger voor de rechtbank op betichting van moord.