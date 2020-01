Club Brugge volgde Hans Vanaken hele dag achter de schermen, ook bij hem thuis: “Je ziet, er is nog plaats op mijn kast”

De honger van Hans Vanaken lijkt na zijn tweede Gouden Schoen nog niet gestild. Dat blijkt alvast uit een filmpje van Club Brugge, dat de 27-jarige middenvelder een hele dag achter de schermen mocht volgen voor, tijdens en na het gala. Van bij hem thuis wanneer hij zich klaarmaakt, tot wanneer hij zijn tweede schoen in zijn trofeeënkast zet. “Je ziet het: er is nog plaats in mijn kast. Er mogen er nog heel veel bijkomen. Hopelijk is deze tweede misschien ook niet de laatste...”