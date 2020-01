Acteurs Danny en Maksim uit #LikeMe over hun ouders, geluk en eerste liefjes: “Ik had me goed voorbereid op mijn allereerste kus”

Anno 2020. De wetenschap stond nooit verder. De opties om te studeren waren nooit zo ruim. Communiceren met iemand aan de andere kant van de wereld was nooit makkelijker. Het is een ongelofelijke wereld om in op te groeien. Dat beseffen Maksim Stojanac (22) en Danny Dorland (22), beiden acteurs in de Ketnetreeks #LikeMe. Maar ook dat gaat met ups-and-downs. “Als je je niet eens ongelukkig voelt, hoe weet jij dan wat geluk is?”