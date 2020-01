Tine wilde sterven, maar was haar dood euthanasie volgens het boekje of gifmoord?

Gent / Sint-Niklaas -

Tine Nys wilde sterven, zoveel is duidelijk. Maar toen ze ging, was dat niet met een euthanasie volgens het boekje, zoals haar bedoeling was. Het was een geholpen zelfdoding, een mensonterend einde, zeggen haar zussen en ouders. In plaats van een sereen afscheid werd het een amateuristisch boeltje. Dus staan vanaf vrijdag de drie artsen die instonden voor haar dood terecht voor moord door vergiftiging, voor het Gentse hof van assisen. En met hen staat ook de euthanasiewet terecht.