Russisch meisje (13) zwanger van tienjarige jongen

Een dertienjarig meisje uit Rusland is zwanger geworden van een tienjarige jongen, zo berichten lokale media. Het meisje is van plan om het kind te houden, haar familie steunt die beslissing.

De twee komen allebei uit Kraj Krasnojarsk, een deelgebied in Siberië, en kenden elkaar al enkele jaren, ook al gingen ze naar een andere school. Op social media-accounts hebben ze op hun profielen zelfs aangeduid dat ze “getrouwd” zijn.

Over de jongen is maar weinig bekend. Een lokale kinderarts heeft zelfs zijn twijfels al geuit of de tienjarige de vader wel kan zijn. “In theorie is het mogelijk”, aldus Nikolai Skorobogatov. “Ik ken niets over dit specifiek geval, maar ik heb het gevoel dat de jongen de schuld krijgt terwijl een andere het meisje zwanger maakte. Dit zal natuurlijk snel blijken uit het onderzoek.”