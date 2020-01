PS-voorzitter Paul Magnette: “Zij die zeggen dat ze opening maken, moeten dat maar bewijzen”

PS-voorzitter Paul Magnette daagt N-VA-voorzitter Bart De Wever uit om zijn woorden hard te maken en zijn oprechtheid te tonen. Vijf dagen geleden reikte Bart De Wever in zijn nieuwjaarstoespraak de hand naar de socialisten. Maar op de PS-nieuwjaarsreceptie donderdag had Magnette volgende boodschap voor De Wever: “Zij die zeggen dat ze openingen maken, moeten dat maar bewijzen”, klonk het. Magnette bevestigde in zijn toespraak ook de band tussen zijn partij en de SP.A, een band die SP.A-voorzitter Conner Rousseau meteen bevestigde.

“Ik hoor sommigen zeggen: we maken openingen. Wel, dat ze het dan bewijzen. De standpunten van de PS zijn duidelijk en zijn bij iedereen bekend”, aldus Magnette op zijn nieuwjaarstoespraak in Obaix (Henegouwen).

“We verwachten nu van andere politieke formaties dat ze even duidelijk zijn. Het volstaat niet om te zeggen dat men bereid is verantwoordelijkheid op te nemen en om zogenaamde openingen te maken wanneer men zich geïsoleerd voelt. Men moet aan de hele bevolking duidelijk maken hoe men het wil aanpakken, en dat we eindelijk eens praten over de inhoud en over de uitdagingen van onze tijd”, aldus Magnette.

Magnette maakte ook van de gelegenheid gebruik de banden met de SP.A te bevestigen. Over de stevigheid van de as PS-SP.A waren er de voorbije dagen wat twijfels gerezen, onder meer na uitspraken van enkele SP.A’ers. “We zijn twee partijen, maar we vormen één familie die dezelfde waarden deelt en dezelfde strijd voert. En we zijn nog steeds, sommigen lijken dat te vergeten, de grootste politieke familie van het land”, aldus Magnette.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau, die de PS-nieuwjaarsreceptie bijwoonde, trad Magnette meteen bij. “Ik heb een duidelijk boodschap voor hen die proberen de mensen en het land te verdelen: ze zullen daar nooit in slagen. Ik heb voor hen nog een boodschap: ze zullen er nooit in slagen het socialisme te verdelen”, aldus Rousseau.