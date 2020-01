Luc Devroe staat op het punt KV Oostende te redden met Pacific Media Group

De overname van KV Oostende komt in een stroomversnelling. De Amerikaanse investeringsgroep die werd aangebracht door voormalig sportief directeur Luc Devroe (54) ligt in poleposition en die deal is voor 95 procent rond. Het gaat om Pacific Media Group.

Pacific Media Group is een bedrijf dat ook in de filmsector zit en aan data-analyse doet. Die data-analyses willen ze nu introduceren in het voetbal, onder meer bij KV Oostende. Enkele jaren geleden investeerde de Pacific Media Group ook in het Franse Nice. Die club werd geherstructureerd en doorverkocht met heel veel winst. Op de nieuwjaarsreceptie van KV Oostende - die nu aan de gang is - gaf voorzitter Frank Dierckens alvast meer uitleg. “Er was een eerste bod op honderd procent van de aandelen dat ik geweigerd heb”, verwijst Dierckens naar een andere Amerikaanse investeringsgroep die aangebracht werd door CEO Patrick Orlans. “Dat werd me kwalijk genomen, maar ik mocht niet eens weten wie die groep was. Zomaar blind trouwen met iemand doe ik niet.”

Barnsley, FC Thun en nu ook Oostende

Orlans daagde voor de nieuwjaarsreceptie niet op, Dierckens zwaaide de loftrompet over de Pacific Media Group. “Met hen hebben we onze onderhandelingen versneld”, zegt de voorzitter. “De deal is voor 95 procent rond. De Pacific Media Group investeert normaal in Amerikaanse sporten, maar ze willen nu drie tot vier clubs in Europa in handen nemen (de groep is al eigenaar van het Engelse Barnsley FC en het Zwitserse FC Thun en was vroeger ook betrokken bij OGC Nice, nvdr.). Ik deel dit mee zodat de fans volgend seizoen met een gerust hart naar het voetbal in Oostende kunnen komen kijken.”

Geen satellietclub, huur stadion wordt overgenomen

Alleen, wat gaat er in de organisatie en de structuur allemaal veranderen? “Zij gaan het sportieve beleid bepalen, ik het operationele”, bevestigt Dierckens zijn aanblijven als voorzitter. “We worden geen satellietclub zoals Cercle Brugge. Dan verlies je je eigenheid. Wel wil de groep KV Oostende uitbouwen tot een volwaardige club.” Ook de huur van het stadion wil Pacific Media Group overnemen. “Daarover zullen ze met Marc Coucke onderhandelen. We hebben nu een vijftal dagen om de overname af te ronden. Ik verwacht dat de handtekeningen er finaal zullen komen.”