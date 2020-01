Defensie koopt super-de-luxe veldhospitaal voor 12 miljoen euro

Defensie gaat voor 12 miljoen euro een nagelnieuw veldhospitaal aankopen dat – helemaal ontplooid – zo’n voetbalveld groot is. Het mobiele hospitaal bestaat uit meer dan vijftig aan elkaar verbonden tenten, waarin onder meer hoogtechnologische operatiekwartieren worden ondergebracht. “Daarin kunnen per 24 uur zestien zwaargewonde patiënten door twee chirurgische teams worden geopereerd.”

Nog volgens Defensie kunnen militairen via dit nagelnieuwe veldhospitaal – dat efficiënt en eenvoudig moet kunnen worden op- en afgebouwd – rekenen op medische ondersteuning die “dezelfde kwaliteit heeft als in eigen land”. Helemaal ontplooid beschikt het veldhospitaal ook over onder meer isolatieruimtes in geval van infectieziekten en over een eigen labo. In principe gaat het veldhospitaal mee met Belgische militairen naar het buitenland. Maar indien er zich een grote ramp zou voordoen in ons land, kan het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken ook besluiten om het veldhospitaal hier te “ontplooien.”

De medische component van het Belgische leger baatte de voorbije jaren onder meer in Libanon – waar Belgische militairen enkele jaren een ontmijningsopdracht vervulden – een groot veldhospitaal uit. Het opzetten en weer afbreken van het enorme veldhospitaal – inclusief het voorzien van stroom en water – is weliswaar geen evidentie. Defensie zal militairen speciale trainingen laten volgen om dit onder de knie te krijgen.