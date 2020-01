Van iets om je over te schamen tot iets om trots op te zijn: zo werd tweedehands mainstream

Het ouderwetse imago had het al langer van zich afgeschud, maar iets voor geitenwollensokken of hippe voorlopers is het vandaag ook niet meer: tweedehands is nu mainstream, voor een breed publiek. Niet meer iets om je over te schamen, maar om net trots op te zijn. Op een voetstuk gehesen dankzij initiatieven die tweedehands er chic doen uitzien, onder de geromantiseerde noemer ‘pre-loved’.