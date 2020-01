Dan toch Europese topfunctie voor Guy Verhofstadt

Ex-premier Guy Verhofstadt krijgt dan toch een belangrijke functie in Europa. Nadat de Vlaamse liberaal enkele maanden geleden naast het voorzitterschap van het Europees Parlement greep, wordt hij straks een van de drie kopstukken van de conferentie die een jaar lang gaat nadenken over de toekomst van Europa.

Ook de twee andere grote politieke fracties, de christendemocratische EVP en de sociaaldemocraten, krijgen een topfunctie. Verhofstadt wordt verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden en is daarom volgens sommige bronnen de echte voorzitter.

Die nieuwe groep komt er nadat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij haar aantreden vorige zomer een conferentie had beloofd over een verdere democratisering van de Europese Unie. Naast institutionele kwesties zal de conferentie ook discussiëren over de grote hedendaagse uitdagingen, zoals klimaat, digitalisering en veiligheid.