De stad waar geen enkele fietser of voetganger stierf: niet evident, maar experts leggen uit hoe dat tóch lukt

De tol van het verkeer in Oslo? Eén verkeersdode. Een passagier van een auto die ’s nachts tegen een hek knalde. In de Noorse hoofdstad kwamen dus nul fietsers en nul voetgangers om het leven. Ter vergelijking: in Antwerpen, een stad met een vergelijkbaar aantal inwoners, vielen in 2018 elf verkeersdoden. Niet evident dus, die nul. Enkele Noorse verkeersexperts leggen uit hoe dat toch lukt. “Krijgen jullie bij vrienden echt alcohol aangeboden als jullie daarna nog moeten rijden?”