Mirakel na dodelijke lawine: meisje (12) na achttien uur levend uit sneeuw gehaald

Ze had urenlang geschreeuwd om hulp, zonder succes. Ze had zich er eigenlijk al bij neergelegd dat ze zou sterven. Maar net toen werd ze gered. Liefst achttien uur nadat haar woonplaats werd getroffen door een zware lawine is een twaalfjarig meisje alsnog levend uit de sneeuw gered.

Samina Bibi woont in Neelum Valley, een district in het door Pakistan bestuurde deel van Kasjmir dat het de voorbije dagen zeer zwaar te verduren kreeg van de weergoden. Hevige regenval, modderstromen, lawines… Ze eisten de afgelopen dagen al minstens 74 levens.

De twaalfjarige Samina dacht heel lang dat ook zij ging sterven. Het meisje was vast in de sneeuw komen te zitten na een lawine en kon nergens heen. Haar been was gebroken. Het enige wat ze kon doen, was schreeuwen om hulp, maar ook dat leek vergeefse moeite. Tot ze opeens reddingswerkers zag opduiken en ze alsnog in veiligheid gebracht kon worden.

Foto: AP

Foto: REUTERS

“Fractie van een seconde”

Samina was gered, maar meerdere van haar familieleden niet, zo kreeg het tienermeisje te horen in het ziekenhuis. “We zaten gezellig aan het vuur in ons huis toen de lawine er plots was”, getuigde Shahnaz Bibi, de moeder van Samina, aan Reuters. “We hebben geen gerommel gehoord, het gebeurde allemaal in een fractie van een seconde.”

Meer dan 130 doden

De slechte weersomstandigheden in Pakistan en Afghanistan hebben de voorbije twee weken al het leven gekost aan minstens 132 mensen, zo melden officiële staatsbronnen uit de twee landen dinsdag al. Verwacht wordt dat de balans nog veel zwaarder zal uitvallen.