Minister Pieter De Crem: “Socialisten gooien deur richting N-VA niet dicht”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) leest in de woorden van de socialistische voorzitters Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (SP.A) een mogelijke opening van de socialistische familie richting N-VA. Dat heeft de CD&V’er donderdagavond gezegd op de RTBF-radio.

“In het begin van de gesprekken hoorde ik op een bepaald moment ‘nooit met de N-VA’, en vanavond heb ik dat niet meer gehoord. Dat is een nieuw politiek feit”, aldus Pieter De Crem. Hij beschouwt dat als een opening.

Volgens De Crem hebben Magnette en Rousseau in hun toespraken op de PS-nieuwjaarsreceptie “de deur niet, of niet meer, dichtgegooid”. “Ik heb geen exclusieven gehoord in de toespraken van Magnette en Rousseau”, aldus De Crem. In zijn toespraak daagde Magnette N-VA-voorzitter Bart De Wever wel uit om zijn toenadering hard te maken, maar een duidelijk veto tegenover de N-VA kwam niet over zijn lippen.

Voor de CD&V zelf verandert er volgens De Crem weinig aan de voorwaarden voor de vorming van een nieuwe federale regering. Zo moet N-VA als grootste partij van Vlaanderen en van het land “de kans hebben deel te nemen aan de onderhandelingen” en moet er een meerderheid zijn aan Nederlandstalige kant.