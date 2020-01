Van sport naar spelletje? Kinesitherapeut David Bombeke ruilde wielrennen in voor Club Brugge: “Voetballers zijn ook topsporters”

Jarenlang behandelde hij de lijven van wielergrootheden als Cadel Evans, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel. Sinds dit seizoen staat David Bombeke (44) als medisch coördinator voltijds op de loonlijst van Club Brugge. Van de World Tour naar de Champions League, van sport naar spelletje. Of toch niet? “Wielrenners vinden voetbal inderdaad maar een spelletje. Maar bekijk het fysieke profiel van voetballers en je zal zien dat het ook topsporters zijn.” Bombeke geeft zes verschillen.

“In de koers werk je op hotelkamers. En elke dag in een nieuwe kamer. Dat beperkt de mogelijkheden. Het voordeel daarvan is dat je ‘manueel’ leert werken, want meer dan je handen als werkinstrument heb ...