Magere Hein, Darth Vader en de Handrem: dit is de man die Donald Trump moet redden van afzetting

Wanneer dinsdag het impeachmentproces tegen Donald Trump van start gaat, maken de aanklagers hun borst maar beter nat. Zij betreden dan de arena van Mitch McConnell: de Senaat, waar hij de machtigste aller bureaucraten is. De 77-jarige Republikeinse meerderheidsleider is vastbesloten om te doen waar hij het best in is: zijn zin krijgen. En anders de boel saboteren.