Over pikante slipjes in de haag, bomen op het kerkhof of een rottend been: vrederechter Gilbert Putteman (67) schrijft zijn memoires

Van alle rechters in ons land staat de vrederechter het dichtst bij de burger. Hij klimt in hun tuin op een ladder om burenruzies te ontmijnen, maar hij staat evengoed aan hun ziekbed wanneer een bewindvoerder moet worden aangesteld om hun vermogen te beheren. De Vilvoordse vrederechter Gilbert Putteman (67) heeft nu een boek geschreven over tientallen dossiers die hij in zijn carrière behandelde. Je kunt het zo gek niet bedenken.