AA Gent wil Davy Roef van Anderlecht, Didillon weigert op de bank te zitten tegen Club Brugge

AA Gent speurt de markt af op zoek naar een doelman voor volgend seizoen. Daarbij heeft het zijn oog laten vallen op Anderlecht-doelman Davy Roef. Die is in juni einde contract en weigert bij te tekenen.

Het Utrecht van John van de Brom (ex-Anderlecht) wilde Roef nu voor zes maanden huren, maar net als Genk zag het zijn aanbod geweigerd. Omdat de 25-jarige Roef bijna transfervrij vertrekt, is het voor Anderlecht financieel interessanter om nu die andere reservedoelman, Thomas Didillon, nog van de hand te doen. De Franse doelman weigert zondag tegen Club Brugge zelfs om op de bank zitten omdat hij een transfer wil forceren.

AA Gent volgt trouwens ook de situatie van Moeskroen-keeper Jean Butez, een jaar geleden al bijna bij de Buffalo’s. Butez ligt nog tot 2021 onder contract, maar omdat Les Hurlus momenteel nog 5 miljoen euro vragen voor de Fransman, is de transfervrije Roef een interessantere optie. Bij AA Gent moet hij dan de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski, over wie intern geen unanimiteit bestaat. Diens contract loopt tot 2021, met een optie op twee bijkomende seizoenen. De huidige tweede doelman, Colin Coosemans, is volgend jaar eveneens einde contract.