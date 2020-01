CLUBNIEUWS. Geen Mpoku bij Standard, KV Mechelen moet twee leemtes opvullen

Met KV Mechelen-Standard wordt vanavond de laatste rechte lijn van de reguliere competitie ingezet. Wij bundelden voor u het clubnieuws van de dag.

STANDARD. Zieke Mpoku ontbreekt

Geen Paul-José Mpoku aanstaande vrijdag tegen KV Mechelen. De 27-jarige middenvelder is ziek. Eerder deze week sloeg Standard een bod op hem af van Al-Wahda FC uit Abu Dhabi.

“In het voetbal is er nu eenmaal interesse in je spelers. Ideaal is het niet, maar we zijn eraan gewend om ermee om te gaan”, zegt Michel Preud’homme, die nog geen beroep kan doen op nieuwkomer Eden Shamir. (bfa)

KV MECHELEN. Vrancken moet twee leemtes opvullen

Van Damme blesseerde zich op stage in de oefenmatch tegen ­Keulen. De Waaslander is vier tot zes weken out met een ribbreuk. “Zijn afwezigheid is een ader­lating”, beseft coach Wouter ­Vrancken. “In onze kern loopt niet hetzelfde profiel rond om hem te vervangen. Jo heeft een présence die niemand anders heeft. Het zal tegen Standard op een andere ­manier moeten ­gebeuren.”

Met de schorsing van Schoofs moet Vrancken twee leemtes ­opvullen. Jordi Vanlerberghe en Aster Vranckx lijken de logische keuzes. Het duo scoorde op stage punten in de vriendschappelijke duels tegen Keulen en AZ. “We hebben een paar opties: Jordi, ­Aster, Gaétan Bosiers. Maar ook Hairemans kan op nummer acht spelen. Of misschien kom ik wel bij Sheldon Bateau uit.” (dige)

CHARLEROI. Joris Kayembe (Nantes) op weg

Charleroi wil de 25-jarige Joris Kayembe huren van het Franse Nantes. Momenteel is het nog onduidelijk of de Carolo’s ook een aankoopoptie kunnen bedingen. De Belgische linkervleugelspeler kwam bij de Fransen amper aan spelen toe nadat hij in 2017 een zware knieblessure opliep. In totaal kwam hij er slechts drie keer in actie, in het seizoen 2017-2018 dan nog. Voordien speelde de Brusselaar bij de jeugd van Standard, Porto, Arouca en Rio Ave.

Daarnaast lijkt Charleroi de hoop op Louis Verstraete van Gent op te geven. De Henegouwers hadden nochtans een akkoord met AA Gent, maar door een makelaarskwestie zit de transfer op een dood spoor. De transfer van Parfait Mandanda naar de Amerikaanse tweedeklasser Hartford United is dan weer bijna rond. De Congolees wordt volgende week op de Amerikaanse ambassade in ­Parijs verwacht, waarna niets zijn transfer nog in de weg staat.(bvv)

KV OOSTENDE. Akpala raakt speelklaar

Akpala raakt speelklaar voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Ook met Hjulsager gaat het de goede kant uit. D’Haese en Vargas zijn zoals eerder gemeld zo goed als zeker out voor zaterdag. In dat opzicht is de komst van Sagna een opsteker. Hij zit dit weekend waarschijnlijk voor het eerst in de selectie.

KVO rouwt om het overlijden van Herman Crabeels (84). Herman was jeugdsecretaris van AS Oostende, baatte een kantine uit bij KVO en richtte in de jaren ‘90 de KVO senioren op. Die vereniging bestaat nog steeds.

Hij wordt vandaag vrijdag om 10.00 uur begraven in de Sint-Franciscuskerk.(jve)

KV KORTRIJK. Kagelmacher ontkent vertrek te forceren

Gary Kagelmacher ontkent dat hij het hard speelt en een vertrek wil forceren. Hij meldde zich vandaag even voor de start van de training geblesseerd af. Kagelmacher speelt zaterdag ook niet mee op Stayen tegen STVV. “Ik betreur dat ik nu in een slecht daglicht kom te staan. Ik ben niet het type persoon dat blessures veinst om iets gedaan te krijgen of zoals in mijn geval een vertrek te forceren”, aldus Kagelmacher gisteravond. Kovacevic of Hines-Ike vervangt hem morgen op STVV. Selemani is niet fit, ook Rougeaux blijft out en Hornby hernam pas gisteren. De nieuwe spits Terem Moffi is speelgerechtigd en komt in de selectie.(kv)

CERCLE BRUGGE. De Belder nieuwe kapitein

Voor Taravel komt de match tegen Antwerp nog te vroeg. Omolo is wel fit en traint met de groep. Dylan De Belder is in principe de nieuwe kapitein. Christie-Davies reisde terug naar Liverpool omdat de medische staf wilde checken hoe erg het gesteld is met zijn knieblessure. Storck hoopt eerstdaags ook nog op de komst van een linksachter.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Hervatten Foulon en Milosevic vandaag?

Nog geen Daam Foulon en Stefan Milosevic op training bij Waasland-Beveren. Het duo trainde gisteren individueel. Vandaag moet blijken of ze de groepstraining kunnen hervatten. Op dinsdag 4 februari organiseert de supportersfederatie in samenwerking met W-B Community en de club zijn jaarlijkse supportersavond. Supporters zijn vanaf 18.45 uur welkom in de Business Club van Waasland-Beveren.(whb)

STVV. Teixeira buiten strijd

Jorge Teixeira ondervindt opnieuw hinder. Donderdag werkte de Portugees apart. Hij geraakt sowieso niet speelklaar voor de match tegen Kortrijk. STVV benadrukt nogmaals dat Tribune Noord zaterdag gesloten blijft als straf na de gestaakte derby. Abonnees krijgen de dag van de wedstrijd aan Tribune Oost op vertoon van hun abonnement een gratis ticket voor Tribune Oost categorie 1.(gus)