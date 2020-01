Culinaire aardverschuiving: oudste driesterrenrestaurant van Frankrijk gaat ster verliezen

De Franse keuken davert op haar grondvesten want L’Auberge Du Pont de Collonges van wijlen chef Paul Bocuse gaat een van zijn drie sterren verliezen. De nieuwe Michelingids wordt pas op 27 januari voorgesteld, maar het demotie werd al meegedeeld aan het restaurant. Francois Pipala, de maître d’hôtel van L’Auberge bevestigt het nieuws aan Lyon Capitale.

Het restaurant was sinds 1965 onafgebroken bekroond geweest met drie sterren en was zo het oudste driesterrenrestaurant van Frankrijk. De zaak werd opgericht door Paul Bocuse. De sterrenchef overleed begin 2018 en wordt beschouwd als één van de (mogelijk zelfs dé) belangrijkste Franse chefs in de recente geschiedenis. Zowel hij als zijn restaurant nabij Lyon zijn regelrechte monumenten. Hij bouwde een imperium van brasseries en toprestaurants, maar opende ook fastfoodketens en een restaurant in Disney World.

Vertegenwoordigers van de Michelingids hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

