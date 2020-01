Lukaku achterna: ook Ashley Young ruilt Man United in voor Inter

Italië, het beloofde land. En Milaan, de beloofde stad. Na Romelu Lukaku en Alexis Sanchez staat immers nu ook Ashley Young op het punt om Manchester United in te ruilen voor Inter. Hij tekent er een contract van anderhalf jaar.

Volgens Engelse en Italiaanse media is er zo’n anderhalf miljoen euro gemoeid met de overstap. Young, een flankverdediger, is er al 34, maar kiest na bijna negen jaar bij The Mancunians nu nog eens voor een buitenlands avontuur. Het wordt voor Young zijn eerste voetbalstappen buiten Engeland nadat hij voor zijn tijd bij Man United nog actief was bij Watford en Aston Villa.