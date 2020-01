Amazon opent aanval op bol.com en alle anderen

E-commercebedrijf Amazon gaat – vermoedelijk in februari al – “miljoenen fysieke producten” en nieuwe categorieën lanceren op Amazon.nl. Ook Belgische bedrijven zullen er hun producten kunnen aanbieden. Sinds 2014 was de Nederlandstalige website van de populaire webshop uitsluitend een e-boekwinkel. Belgen en Nederlanders konden al wel terecht op een Nederlandse versie van de Duitse Amazon. Maar nu kunnen dus ook Belgische en Nederlandse retailers hun zaken gaan aanbieden op het platform.

Transitie

“Wij kijken ernaar uit om het aantal productcategorieën uit te breiden en de klantervaring voor de consument op Amazon.nl aanzienlijk te verbeteren”, zegt Alex Ootes, vicepresident EU Expansion bij Amazon.

Of het nu .nl is of .be zal voor de Vlaamse consument weinig uitmaken, zegt Jorg Snoeck van Retail Detail. “In Wallonië is die transitie al gebeurd. Onze Waalse buren zitten massaal op amazon.fr. Daar is Amazon al de grootste speler, zonder dat er een Belgische website is. Hetzelfde zullen we zien in Vlaanderen met de Nederlandse site.”

Race to the bottom

In Nederland is het vooral kijken naar andere grote spelers zoals bol.com, dat enkele jaren geleden al stevig inzette op de Vlaamse markt. “Toch zullen ze allemaal de invloed van Amazon voelen. Die schaal kan je moeilijk evenaren. Amazon gaat met de voeten vooruit. Ze komen naar Nederland met al hun diensten, van de kleding tot de supermarkt en streamingdiensten. Mensen zullen verleid worden om een abonnement te nemen, waardoor de services enkel nog beter worden en je er niet meer van afstapt. In Frankrijk en in Duitsland heeft Amazon de online retailmarkt volledig in handen genomen en dat zal nu ook hier gebeuren.”

Als retailers een graantje willen meepikken, kan dat. Maar Snoeck waarschuwt voor een race to the bottom. “Retailers die unieke producten verkopen, kunnen via Amazon toegang krijgen tot een heel breed publiek. Maar verkoop je iets wat anderen ook verkopen, dan zal Amazon zelf wel rechtstreeks naar de fabrikant gaan en die producten aan een lagere prijs aanbieden.”