Verdachte opgepakt in Zuid-Afrika voor moord op Vlaamse missionaris

De politie in het Zuid-Afrikaanse dorp Bodibe heeft donderdag een 23-jarige man gearresteerd voor de moord op de Vlaamse missionaris Joseph “Jeff” Hollanders (83). Dat meldden lokale media. De politie gaf eerder deze week al aan dat ze een verdachte op het spoor waren. Nu blijkt dat de jongeman in kwestie de gestolen gsm van de Vlaamse pater op zak had. Via telefonieonderzoek kon de politie hem dus vrij eenvoudig lokaliseren en arresteren.

Pater-oblaat Jeff Hollanders – afkomstig uit het Limburgse Meeuwen-Gruitrode – woonde al meer dan een halve eeuw in Zuid-Afrika. Hij bouwde er kerken en scholen, en werd door iedereen op handen gedragen. Afgelopen zondag, na de misviering, werd hij bij hem thuis overvallen. Hij werd vastgebonden en gewurgd met een koord. De daders gingen enkel met wat kleingeld, een computer en een telefoon aan de haal.(mkm)