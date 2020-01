Duikbootmoordenaar in cel getrouwd met Russische kunstenares

Peter Madsen, de Deen die in 2017 journaliste Kim Wall vermoordde op zijn eigen duikboot, is in de cel getrouwd met een Russische kunstenares. Madsen was op het moment van de moord een cultfiguur en dook geregeld op in de media met zijn kunstprojecten.

De ultranationalistische kunstenares Jenny Curpen zegt dat ze trots is op de verwezenlijkingen van haar man, uitgezonderd op die ene dag. Volgens Curpen is haar huwelijk er ook één uit liefde. Eerder liet ze uitschijnen dat het om een kunstproject ging en dat ze wilde protesteren tegen de manier waarop Madsen behandeld wordt. Toen schilderde ze hem nog af als een martelaar. (nba)