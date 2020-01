Nieuw virus duikt nu ook op in Japan

Na Thailand is nu ook in Japan een eerste besmetting vastgesteld van een nieuw virus uit China. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat deze nieuwe variant van het coronavirus zich wereldwijd kan verspreiden.

Het nieuwe virus, dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus, kan leiden tot een longontsteking en werd eerder een 61-jarige man in China fataal. Afgelopen weekend werden tientallen besmettingen gemeld in Wuhan, een stad in het oosten van China. De slachtoffers werkten op een vismarkt.

Het SARS-virus, dat in 2002 ontstond in China, veroorzaakte wereldwijd duizenden besmettingen. Volgens het WHO overleden ongeveer 800 patiënten. Over het nieuwe virus is nog weinig bekend. De vismarkt is dicht en er wordt onderzoek gedaan. Het is nog niet zeker dat of mensen het virus aan elkaar kunnen overdragen. (agg)