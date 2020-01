Hart luchten bij virtuele avatar is beter dan bij ‘echte’ vriend

Als we boos of verdrietig zijn, luchten we al eens graag ons hart bij een vriend of vriendin. Maar volgens onderzoek, onder leiding van de Nederlandse sociaal-psycholoog Lisanne Pauw (Universiteit van Amsterdam), helpt dat maar voor korte duur. Dat komt omdat we op zoek zijn naar steun en een luisterend oor dat onze problemen erkent. Maar dat is niet wat we volgens Pauw nodig hebben. Om boosheid of verdriet echt te verminderen, moet er een tegenreactie zijn. We moeten positieve punten horen en iemand hebben die de dingen kan relativeren. Daarom schakelde Pauw tijdens een onderzoek een virtuele hulpverlener in. Van zo’n virtuele avatar verwacht je minder empathie en daardoor zijn we meer geneigd naar advies te luisteren. Je hart luchten bij zo’n virtueel iemand is dus effectiever dan bij een echte vriend. (sgg)