Mysterieuze longziekte in China eiste al twee doden

In China heeft de mysterieuze longziekte een tweede dode geëist. Dat hebben de autoriteiten donderdag gezegd. Het gaat om een 69-jarige man die woensdag overleed in Wuhan, aldus de gezondheidscommissie van die stad. Eerder werd de ziekte, die vorige maand voor het eerst werd vastgesteld in Wuhan, ook al een 61-jarige man fataal.

Enkele dagen geleden meldden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese overheid dat de onbekende ziekte mogelijk veroorzaakt is door een nieuwe variant van het coronavirus. Het coronavirus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals SARS en MERS.

Tientallen inwoners van Wuhan werden sinds december al zwaar ziek. Ze zouden allen een lokale vismarkt bezocht hebben. Onlangs werd de longaandoening ook vastgesteld bij een Japanse patiënt die kort daarvoor in Wuhan verbleef, en ook in Thailand werd een besmetting vastgesteld.

SARS

Na het uitbreken van de onbekende longziekte, ontstond bij veel mensen de vrees dat de patiënten besmet waren met SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Die virusziekte brak eind 2002 uit en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en op zes continenten besmet. Volgens het WHO overleden ongeveer 800 patiënten. In mei 2004 verklaarde de WHO de SARS-uitbraak in China weer onder controle.