Forse toename van aantal zaken tegen producent Roundup

Het aantal mensen dat het Duitse chemieconcern Bayer aanklaagt vanwege de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup is explosief toegenomen.

In augustus was nog sprake van ruim 18.000 rechtszaken, in oktober sprak het bedrijf van bijna 43.000 zaken in de Verenigde Staten, maar volgens Ken Feinberg, die als bemiddelaar optreedt tussen de aanklagers en Bayer, ligt dat aantal nu tussen de 75.000 en 85.000 of zelfs nog meer.

Het chemieconcern wil met de aanklagers een schikking treffen. Feinberg zei tegen persbureau Bloomberg donderdag “voorzichtig optimistisch” te zijn dat een veelomvattende deal over ongeveer een maand bereikt zal zijn. Wat de schikkingen mogelijk gaan inhouden, wil hij niet zeggen.

Bayer kreeg Roundup in handen door de overname van Monsanto. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is, maar in eerdere rechtszaken rond Roudup werd Bayer veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen, van tientallen miljoenen dollars. Daartegen is beroep aangetekend.