Recordaantal namaaksigaretten in beslag genomen: douane vond meer dan 126 miljoen namaaksigaretten

De douane heeft een recordaantal namaaksigaretten komende uit Zuid-Oost Azië in beslag genomen, dat meldt de FOD Financiën. Het gaat om meer dan 126 miljoen stuks, gevonden in Stabroek, Brecht en Antwerpen.

Een eerste inbeslagname van 10 miljoen sigaretten vond al op 9 januari plaats in een stapelplaats te Stabroek. Een onderzoek leidde tot andere inbeslagnames. Vervolgens zijn 3 containers met in totaal 30 miljoen sigaretten in Antwerpen en nog eens 86 miljoen sigaretten in stapelplaatsen te Brecht in beslag genomen. De bestemming is momenteel nog niet gekend.

Foto: koen fasseur

Het betreft namaaksigaretten van o.a. de merken Rothmans Blue, John Player Special en em@il. De in beslag genomen sigaretten vertegenwoordigen een geraamd bedrag van 65 miljoen € aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw.

Er zijn 8 personen aangehouden voor ondervraging. Allen beweren de Turkse nationaliteit te hebben. De douane voert verder onderzoek.

Het betreft de grootste vangst ooit. In 2019 werden 174 miljoen sigaretten over gans het jaar door de Douane in beslag genomen, afkomstig uit smokkel of door de productie in totaal 4 ontmantelde fabrieken.

