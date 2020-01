Samatta legt medische testen af bij Aston Villa, KRC Genk vangt 10,5 miljoen euro

De deal is rond: Ally Samatta trekt naar Aston Villa. KRC Genk en de Engelse Premier League bereikten afgelopen nacht een akkoord, Villa zou zowat 10,5 miljoen euro op tafel leggen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De Genk-spits vertoeft momenteel naar verluidt in Parijs, waar hij medische testen aflegt. Omdat zijn werkvergunning nog door een reviewcommissie moet goedgekeurd worden, zal hij dit weekend nog niet in actie kunnen komen voor zijn nieuwe club, die morgen tegen Brighton speelt.

Samatta, eerder al gelinkt aan Leicester, Crystal Palace en Brighton, aasde al langer op een transfer naar de Premier League, een immens populaire competitie in zijn thuisland. Hij zal er de eerste Tanzaniaan ooit worden. Aangezien hij in 2021 einde contract is, was een transfer voor beide partijen het interessantst.

Vervanger van Wesley

Doordat gewezen Club Brugge-spits Wesley op nieuwjaarsdag zijn achterste kruisband scheurde, zat Aston Villa met de handen in het haar. De club uit Birmingham was zijn recordaankoop en diepe spits - tot nu toe goed voor vijf goals - kwijt en staat op een degradatieplaats geparkeerd. Een vervanger halen is dus absolute noodzakelijk en daarbij valt de keuze nu op Genk-aanvaller Ally Samatta. Allerminst een kopie van Wesley. ­Samatta is geen fysiek robuuste stormram, wel een spits die houdt van diepte. Bij Villa zou hij moeten renderen op de counter. Meer nog dan Wesley bleek hij een aanvaller die sinds anderhalf jaar garant staat voor goals: 32 stuks vorig seizoen, over alle competities heen en de voorbije zes maanden in totaal toch ook al tien keer aan het feest bij een kwakkelend Genk.

Genk zoekt vervanger

Genk trok deze zomer al de Nigeriaanse spitsen Paul Onuachu en Stephen Odey aan, maar de landskampioen liet ook Zinho Gano en Marcus Ingvartsen vertrekken. Nu de transfer van Samatta naar Aston Villa rondkomt, is het dus wel de bedoeling nog een vervanger te halen. Hoewel Genk dit seizoen al flink wat geld uitgaf, oogt de ­balans nog steeds positief. Het vertrek van Samatta, gehaald bij het Congolese TP Mazembe voor 800.000 euro, zou betekenen dat Genk de voorbije maanden toch zo’n 20 miljoen euro winst maakte, alleen al aan transfers.