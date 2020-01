Tien euro per dag om salariswagen te laten staan

Het consultancybedrijf KPMG verdubbelt de premie voor werknemers die hun salariswagen niet gebruiken. “Belonen werkt beter dan straffen”, klinkt het vrijdag in De Standaard.

In 2018 lanceerde het fiscale dienstverleningsbedrijf een incentive van 5 euro per dag dat de salaris­wagen niet gebruikt wordt. Dat geld kan aan alternatieve vervoersvormen besteed worden. Op 1 februari wordt de premie verdubbeld naar 10 euro. “We hebben bewust gekozen voor een positieve aanpak, ­omdat we denken dat die het beste resultaat op­levert”, zegt mobiliteitsmanager ­Peter Van de Velde. Het bedrijf financiert de premies met de uitgespaarde brandstof-, parkeer- en leasekosten.

Mobiliteitsexpert Kris Peeters (PXL Hasselt) denkt dat het systeem inderdaad kan helpen om het gewoontegedrag van salaris­wagengebruikers te doorbreken. “Het is een vorm van nudging, waarmee je mensen stimuleert om elke dag een afweging te maken tussen de auto en andere vervoersvormen.”

