Tesla groeit in China tegen stroom in

Tesla heeft in december haast een vijfde meer auto’s afgeleverd in China. Dat meldt China Automotive Information Net, dat de Chinese autoverkopen analyseert op basis van gegevens van verzekeraars. Met de groei roeit de Amerikaanse maker van elektrische auto’s tegen de stroom in, want in algehele zin daalde het aantal autoverkopen in de grootste automarkt ter wereld.

Vorige maand leverde Tesla 6.643 voertuigen af in China, waarvan er dertig uit de eigen fabriek in Shanghai kwamen. Over heel 2019 kwam het aantal afgeleverde Tesla’s in China op 42.715 uit. In 2018 zette de Amerikaanse autofabrikant nog 16.360 auto’s af in het Aziatische land. De groei heeft veel te maken met het beschikbaar komen van de relatief kleine Model 3, waardoor Tesla op vrijwel iedere markt flink groeide.

Veel makers van elektrische auto’s in China hadden vorig jaar te lijden onder een verlaging van de aanschafsubsidies voor elektrische auto’s die de Chinese overheid doorvoerde. Voor dit jaar heeft Peking al aangekondigd niet nogmaals het mes in de subsidies te zetten.