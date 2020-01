Politie waarschuwt voor fraude met QR-code

De federale politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met QR-codes. Frauders proberen controle te krijgen over rekeningen via deze manier van betalen.

“Als je iets verkoopt, kijk dan uit wanneer je een QR-code ontvangt nadat je je rekeningnummer aan de koper hebt meegedeeld”, laat de federale politie weten.

Om een betaling te ontvangen volstaat het normaal gezien om naam en rekeningnummer te geven. Oplichters proberen via een QR-code om mensen naar een speciaal inlogportaal te lokken. In combinatie met het rekeningnummer krijgen ze dan toezicht tot spaar-en zichtrekeningen. “Zo loop je het gevaar dat er grote sommen geld van de rekening worden gehaald”, waarschuwt Olivier Bogaert van de Federale Computer Crime Unit.

De politie waarschuwt dat de techniek kan overwaaien uit Nederland. “In Nederland wordt deze techniek kennelijk veel gebruikt”, zegt Bogaert. “ING moest de gebruikers van zijn applicatie waarschuwen, omdat slachtoffers met een ING-rekening via die frauduleuze QR-code toestemming gaven om een tweede applicatie aan hun rekening te koppelen.”

“Neem dus je tijd en wees uiterst voorzichtig wanneer je een betalingsverzoek met een QR-code ontvangt. De manuele overschrijving is altijd veiliger want zo vermijd je in een valse betalingsomgeving terecht te komen die soms moeilijk te herkennen is”, raadt Bogaert aan.