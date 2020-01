YouTuber in Egyptische cel voor beklimmen van piramide: “Vreselijke dingen gezien, maar was voor goed doel”

De beroemde - en soms ook beruchte - YouTuber Vitaly zit niet om een stunt verlegen om de aandacht te trekken. De Amerikaans-Russische influencer beklom onlangs de wereldbekende piramide van Gizeh om een selfie te nemen. “Voor een geweldig goed doel”, aldus de man. Dat kwam hem duur te staan: antiquiteiten beklimmen is sinds november verboden in Egypte. Hij vloog vijf dagen de cel in: “Ik heb vreselijke dingen gezien. Maar was het alles waard?”