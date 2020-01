Nieuw dieptepunt in drugsoorlog in Ierland: 17-jarige jongen ontvoerd en vermoord

Het lijkt wel een scène uit Narcos, een 17-jarige jongen ontvoerd, in stukken gehakt en her en der achtergelaten. Het gaat om Keane Mulready-Woods, een Ierse jongen die maandag verdween en stuk voor stuk wordt teruggevonden in Dublin. De bloederige drugsoorlog in Ierland kent hiermee een nieuw dieptepunt.

Het is maandag wanneer de mama en zus van Keane Mulready-Woods niets meer horen van hem. Zondagavond werd hij voor het laatst gezien. Niet van zijn gewoonte. Volgens de plaatselijke priester stond hij altijd in contact met zijn familie. De zus en mama wisten dan ook maandag al dat er iets grondig mis was.

Op maandagavond wordt een sportzak met menselijke resten uit een rijdende auto gegooid. Politie vindt in de zak armen en handen. Op woensdagnacht rukt de politie uit voor een brandend voertuig, daarin wordt een hoofd aangetroffen. DNA-testen bevestigen woensdag dat het gaat om de 17-jarige Keane.

De politie gaat er van uit dat Keane ontvoerd, gemarteld en vermoord werd door een rivaliserende bende. De drugsoorlog in Drogheda woedt er al twee jaar onophoudelijk en Keane is daarbij het recentste slachtoffer.

Keane zelf was ondanks zijn jonge leeftijd geen onbeschreven blad. Zo werd hij vorige maand nog schuldig bevonden voor afpersing. Hij had een moeder afgeperst die schulden had wegens druggebruik. Volgens de krant The Sun, werkte Keane voor beide partijen als een kleine drugsdealer, en was hij dus een gemakkelijk doelwit.

De manier waarop Keane werd vermoord zou een boodschap moeten geven. Het feit dat hij onthoofd werd, duidt er volgens de Iers media op dat de daders het hoofd nog wilde gebruiken om de rivaliserende bende te intimideren.

De Drogheda drugsoorlog woedde hevig. Keane is al de derde moord in het stadje. De lokale politie vraagt dan ook dringend versterking, van getrainde specialisten. “Wij hebben versterking nodig. Tien jaar geleden zagen we hetzelfde in Limerick gebeuren. Zij kregen toen middelen om de drugsoorlog te counteren. Wij hebben eveneens extra middelen en mensen nodig, anders kunnen we nog meer bloedvergieten verwachten.”