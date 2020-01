Laagste geboortecijfer in China sinds 1949

Vorig jaar is het geboortecijfer in China tot een historisch dieptepunt gezakt. Met 10,48 geboorten per 1.000 inwoners in 2019 is het cijfer op het laagste niveau sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949. Dat maakte de regering vrijdag bekend.

Om vergrijzing en een demografische crisis te voorkomen, heeft het Aziatische land in 2016 zijn eenkindpolitiek versoepeld. Sindsdien mogen stellen twee kinderen krijgen, maar de maatregel had niet het gewenste effect. Het aantal geboortes in China daalt al drie jaar op rij. In 2019 bedroeg het geboortecijfer volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek van China slechts 10,48 geboorten per 1.000 inwoners. In 2019 werden in totaal 14,65 miljoen baby’s geboren, in 2018 waren dat er 15,23 miljoen, en in 2017 17,23 miljoen.

Toch telde China vorig jaar voor het eerst 1,4 miljard Chinezen, een toename van 4,67 miljoen mensen. Maar de beroepsbevolking dreigt niet meer te kunnen volgen. Vorig jaar daalde die met 0,1 procent, naar 896,4 miljoen mensen tussen 16 en 59 jaar die in staat zijn om te werken. Daarmee daalt dat deel van de bevolking voor het achtste jaar op rij.