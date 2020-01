26 jongeren lopen brandwonden op tijdens 100 dagenviering in Roeselare

Roeselare - Tijdens de traditionele 100-dagenviering in Roeselare liepen donderdagavond en vrijdagmorgen 26 jongeren brandwonden op door voetzoekers en bommetjes. Nochtans vaardigde de burgemeester eerder al een verbod uit.

Tijdens de 100-dagenviering in Roeselare vieren de laatstejaars van de middelbare scholen de symbolische 100 resterende dagen van het schooljaar. Al enkele jaren start het feest op donderdagavond op het Polenplein in het centrum van de stad, gevolgd door een ontbijtfuif op vrijdagmorgen.

De stad vaardigde dit jaar een verbod uit om in het bezit te zijn van fluitjes, vuurwerk, alcohol of vetstiften, maar daar hield niet iedereen zich aan. “We hebben 26 jongeren moeten verzorgen voor brandwonden door bommetjes en voetzoekers. Drie van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis”, zegt Luc Van Eenoo van het Vlaams Kruis.

“Het was zo een van de drukste jaren sinds we hier staan. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld amper werk. Toen de fuif hier donderdagavond om 2 uur stopte, verspreidden de feestvierders zich doorheen heel de stad en kon je overal van die bommetjes horen knallen. De jongeren beseffen niet wat voor gevolgen dat kan hebben.”

Foto: Stefaan Beel

Ook de jeugddienst van Roeselare, die de fuif mee organiseert, bevestigt de problemen. “Op een bepaald ogenblik hebben we de DJ-set stil gelegd en een oproep gedaan om te stoppen met gooien. We hebben even overwogen om het feest stil te leggen”, zegt Rikki Jong van de jeugddienst. “Het verbod van kleurpoeder en vetstiften werd wel goed opgevolgd, maar de voetzoekers is duidelijk een groot werkpunt.”

De politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) kreeg afgelopen nacht heel wat meldingen binnen. Ook werden er heel wat spullen in beslag genomen, waaronder zelfs Bengaals vuurwerk.