Schokkende beelden: vastgeketende olifant wordt geslagen in boeddhistische tempel

Een dierenrechtenorganisatie heeft schokkende beelden verspreid van een olifant die een stevig pak slaag krijgt in een Sri Lankaanse boeddhistische tempel. Het vijftienjarige dier wordt “beschuldigd van het doden” van een monnik in 2018. Hij wordt volgens Rally For Animal Rights & Environment (RARE) “met de regelmaat van de klok” gestraft. “Als er niks wordt gedaan, vrezen we voor zijn veiligheid en voor de veiligheid mensen in zijn omgeving”, klinkt het.