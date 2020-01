Lionel Messi en Antoine Griezmann tonen zich op training aan nieuwe coach

Sinds dinsdag is Quique Setien de nieuwe coach van FC Barcelona. En de 61-jarige Spanjaard weet meteen wat voor vlees hij in de kuip heeft want Lionel Messi en Antoine Griezmann pakten de voorbije dagen op training uit met enkele knappe bewegingen.

FC Barcelona zette zelf enkele hoogtepunten van op training op Twitter. Wanneer je Messi bezig ziet, zou je haast medelijden krijgen met de verdedigers van Barça omdat ze het dagelijks tegen het fenomeen moeten opnemen. En dat is vaak onbegonnen werk:

Griezmann dolde dan weer met de doelman met een frivoliteit:

Quique Setien weet dus meteen wat voor vlees hij in de kuip heeft, en besefte dat hij maar best ook zijn voetbaltalenten kon laten zien.

FC Barcelona maakte begin deze week een einde aan de samenwerking met coach Ernesto Valverde. De 55-jarige Valverde stond sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça maar kon Europees niet voor successen zorgen en ook in de competitie wist Barcelona dit seizoen nog niet al te vaak te overtuigen. Zijn positie werd onhoudbaar na de verrassende nederlaag tegen Atlético in de halve finales van de Spaanse Supercup.

De 61-jarige Quique Setien is zijn opvolger, nochtans niet meteen de allergrootste naam in de trainerswereld maar hij vergaarde de voorbije jaren de reputatie mooi verzorgd voetbal te spelen. Zijn laatste job was bij Real Betis, waar hij werd aangesteld in juni 2017 en na vorig seizoen vertrok. De Spanjaard leidde Real Betis naar de Europa League, waar de ploeg in de zestiende finales botste op Rennes. Ook loodste de ex-speler van onder meer Atlético Madrid zijn team naar de halve finales van de Copa del Rey.

De vuurdoop van Setien als coach van Messi & Co volgt aanstaande zondag (21u) in eigen Camp Nou tegen Granada, de nummer tien in La Liga.

Bekijk hier nog meer beelden van op training: