Nieuwe wapens in strijd tegen malafide webwinkels

De Europese lidstaten hebben voortaan extra wapens in de strijd tegen malafide webwinkels. Dankzij nieuwe Europese regels die vrijdag van kracht worden, zullen nationale overheden websites die een loopje nemen met de consumentenregels beter kunnen aanpakken.

Dat heel wat websites het niet zo nauw nemen met de regels op de consumentenbescherming, blijkt uit de screenings die de Europese Commissie regelmatig laat doorvoeren van websites actief of markten als reizen, elektronische goederen of consumentenkrediet.

Een nieuwe Europese verordening moet de nationale overheden helpen om efficiënter te kunnen optreden. Zo zullen ze bij domeinregistreerders en banken informatie kunnen inwinnen om malafide handelaars te identificeren en aan ‘mystery shopping’ kunnen doen. De verordening voorziet ook in boetes en de terugvordering van winsten behaald uit fraude. In laatste instantie moeten nationale overheden providers kunnen bevelen om de toegang tot een website of app te sluiten.

Commissaris voor Justitie Didier Reynders spreekt van een nieuwe “mijlpaal” in de Europese consumentenbescherming. “De Commissie en de nationale instanties rond consumentenbescherming zijn nu uitgerust met een reeks nieuwe middelen om de regels af te dwingen en samen te werken”, zegt Reynders.