De Kanaries trappen 2020 zaterdag af tegen het fysieke Kortrijk. Iedereen is razend benieuwd naar de eerste basiself die Milos Kostic als STVV-coach op de mat zal brengen. Enige zekerheid is de kapiteinsband: die blijft rond de arm van (nummer tien?) Jordan Botaka.

Eén veldtraining organiseerde de STVV-staf donderdag in de Sint-Jansstraat in Sint-Truiden. Het zwaardere regime onder Marc Brys is verleden tijd, de spelers zijn er niet rouwig om, zo blijkt. Wel zijn ...