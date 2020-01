Pick-uptruck politie verdwijnt volledig in zee

Oostduinkerke - Een Volkswagen Amarok pick-up van politiezone Westkust verdween afgelopen nacht volledig onder water van de Noordzee. De pick-up werd ingezet bij een dringende reddingsactie maar raakte vast in een zinkput. Wellicht is de wagen vernield door het zeewater.

“Om 3 uur kregen wij oproep van een vermiste vrouw”’ zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. “Via ons ANPR-cameranetwerk konden we zien dat de vrouw onze zone binnen gekomen was. Bij een vermiste persoon controleren we meteen dat netwerk of dat voertuig onze zone binnenreed. Dat bewijst alweer het nut ervan.”

Het bleek dat de 41-jarige vrouw uit Brugge naar zee was gekomen. “We zijn meteen een zoekactie gestart op het strand. We troffen de vrouw aan op de Zeedijk ter hoogte van Oostduinkerke. Ze zat in het water tot aan haar borst en had al geen gevoel meer in haar benen. Met onze pick-up reden we zo dicht mogelijk om haar zo snel mogelijk te kunnen redden.”

Maar het voertuig kwam in een zinkput terecht en kon er niet meer uit gereden worden. De vrouw werd eerst naar de Zeedijk gebracht, waar ze opgehaald werd door een ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen bleek de pick-up wel gezonken te zijn.

Foto: JHM

“In feite hebben we de politiewagen opgeofferd voor het leven van die vrouw. De wagen zonk wel in die zinkput en liep volledig onder water. Het valt nog af te wachten of de wagen volledig vernield is. Dat is iets voor de verzekering.”

De geredde vrouw kreeg verzorging in het ziekenhuis en mocht dat intussen weer verlaten. De gezonken Volkswagen Amarok werd vrijdagochtend met behulp van een bulldozer van de gemeente uit het water gehaald.