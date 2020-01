Supermarktketens stoppen met kangoeroevlees

Een jaar nadat Gaia de campagne ‘Red de kangoeroe’ heeft gelanceerd, zijn alle supermarktketens gestopt met het verkopen van Kangoeroevlees. Vermoedelijk hebben ook de hevige bosbranden een rol gespeeld. Gaia vraagt nu dat minister Nathalie Muylle eindelijk werk maakt van een totaalverbod.

Geschat wordt dat de bosbranden het leven zal kosten aan een miljard dieren, onder meer kangoeroes. Ondanks die harde cijfers, gaat in Australië de commerciële kangoeroejacht gewoon door. “De kangoeroejacht vindt ‘s nachts plaats, vanop grote afstanden, op bewegende doelwitten. Omdat jagers er vaak niet in slagen het dier onmiddellijk te doden, veroorzaken de schotwonden heel veel leed. Gewonde dieren slagen er soms in te ontsnappen en zijn veroordeeld tot een lange lijdensweg. Erger nog, kogels kunnen de keel, kaak, neus of oren raken”, zegt Gaia.

In 2020 plant de Australische regering ongeveer 6 miljoen kangoeroes te laten doden. “Alsof de kangoeroejacht op zich al niet wreed genoeg is, is zelfs in tijden van uiterste nood het buideldier een doelwit. Alsof er nog niet genoeg Joeys hun moeder verloren, wordt hun moeder nu ook nog gedood door de kogel. Het is een regelrechte schande”, zegt GAIA-directeur, Ann De Greef.

De verantwoordelijkheid van België

“En spijtig genoeg draagt ons land een verpletterende verantwoordelijkheid. België alleen al was in 2016 goed voor 27 procent van die Australische vleesexport. Dat betekent dat ons land op één jaar tijd meer dan 632 ton kangoeroevlees heeft geïmporteerd.”

“Federaal minister van Economie Nathalie Muylle kan een handelsverbod invoeren. Ze zegt dat het aan Europa is om zo een verbod op te leggen maar dat is nonsens. België voerde in 2008 een handelsverbod in op zeehondenbont en verbood in 2006 al de handel in honden- en kattenbont.”

GAIA richt zijn pijlen ook op Colmar. “Ze blijven kangoeroevlees op hun menu zetten, ondanks de horror. We hebben alle supermarkten overtuigd om dat martelvlees uit de rekken te halen. Als Colmar GAIA een beetje kent, weten zij dat wij niet opgeven tot ook zij ophouden met de verkoop.”