Kledingketen e5 mode trekt zich terug uit Wallonië

De Belgische kledingketen e5 mode trekt zich op termijn volledig terug uit Wallonië. Vandaag zijn er 12 winkels met 41 vaste medewerkers in Wallonië. Dat is een te beperkte aanwezigheid om financieel gezond te kunnen zijn, zo meldt e5 mode vrijdag.

De sluiting van de winkels zou vanaf april 2020 tot in 2021 gebeuren, in functie van de huurcontracten. De 12 getroffen winkels bevinden zich in Anderlues, Aarlen, Aat, Boncelles, Eigenbrakel, Champion, Gerpinnes, Hoei, Jemeppe-Sur-Sambre, Doornik, Verviers en Waver.

Het bedrijf zegt gesprekken op te starten met de sociale partners en de individuele medewerkers om elke specifieke tewerkstellingssituatie te bekijken.

